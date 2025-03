Davidemaggio.it - Un Alieno in Patria per Manuela Moreno e Peter Gomez su Rai 3

Leggi su Davidemaggio.it

In uscita dal TG2, perè tempo di guardare avanti. “Non mettetevi troppo comodi” perché vi possiamo anticipare che la giornalista, alla volta di Rai 3 con, non starà lontana dal video a lungo. Da fine marzo, infatti, è in arrivo il loro nuovo programma che si chiamerà Unin. Si tratta di un approfondimento in stile talk show che occuperà la fascia dell’access prime time (20.15 – 21.20) del sabato di Rai 3. Una nuova collocazione per lama non perche, proprio sette giorni prima, sabato 22 marzo, terminerà la diciassettesima stagione (la terza su Rai 3) de La Confessione.Con Unintorna nell’access del sabato il talk, dopo la chiusura di Che Sarà. Il programma, salvo modifiche in corsa, andrà in onda fino a sabato 31 maggio in diretta.