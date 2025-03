Ilrestodelcarlino.it - Un algoritmo per combattere le alluvioni

La prima edizione del premio di laurea Duccio Forlani, organizzato dall’Università di San Marino in collaborazione con lo studio di ingegneria e geologia Sgai di Morciano, è stata vinta dal 26enne Luca Censoni, che ha messo a punto una "metodologia automatica attraverso la quale è stata individuata l’area ottimale in cui collocare un argine capace, in futuro, di abbattere il rischio di alluvionamenti e inondazioni" per alcune aree ed edifici colpiti in passato vicino al corso d’acqua Rio Gessi, a Lo Stradone, frazione di Santarcangelo. "Si tratta di un lavoro sulla mitigazione del rischio idrogeologico – ha sottolineato il docente Filippo Forlani, amministratore delegato dello studio Sgai e figlio del geologo al quale è dedicato il concorso – E’ stato sviluppato unche individua il punto più adatto per ospitare una cassa di espansione in linea, cioè un bacino nel quale l’acqua, in caso di forti piogge, viene parzialmente trattenuta e rilasciata lentamente per non comportare o mitigare disagi più a valle".