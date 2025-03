Agi.it - Un 29enne si dà fuoco a Genova. Muore tra le fiamme, madre intossicata

Leggi su Agi.it

AGI - Si è datoil 29 enne morto nel suo appartamento in via Galliano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, provocando un incendio. Da quanto si apprende, il ragazzo, prima di darsidopo essersi cosparso di liquido infiammabile, si è barricato in camera sua. Laha dato l'allarme al 112, ma non è riuscita a fermarlo ed è rimasta. È ricoverata all'ospedale San Martino. Sul posto il sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi: "È una tragedia. Abbiamo avvertito i servizi sociali per prendersi cura delladel ragazzo". Piciocchi si recherà anche in ospedale dalla donna.