Brindisireport.it - Un 19enne ricoverato in ospedale con ferite da arma da taglio: si indaga

LATIANO - Unè stato trasportato presso l'Perrino in codice rosso, a seguito didada. Al momento le informazioni sono scarne, ma sarebbe stato colpito dabianca a Latiano, in via Dante Alighieri, poco prima delle 21 di oggi, martedì 18 marzo 2025.