Lanazione.it - Umbria, quanto pesa la guerra dei dazi. Ma l’Export-Usa nel 2024 è cresciuto

Perugia, 18 marzo 2025 – I settori dell’economia umbra potenzialmente più esposti aiamericani annunciati da Donald Trump sono quelli per i quali il mercato statunitense è particolarmente rilevante. Tra le categorie merceologiche che nelhanno realizzato negli Usa il maggior fatturato, comprendono settori fondamentali dell’economia umbra, come l’aerospazio, le bevande, i macchinari, la moda. Senza contare che le esportazioni umbre di vino e bevande alcoliche negli Stati Uniti valgono, da sole, oltre 13 milioni di euro, circa l’1,8% deltotale”. E’rivela l’approfondimento di Elisabetta Tondini e Mauro Casavecchia di Aur (AgenziaRicerche) che hanno elaborato i dati relativi alumbro nel. E che non può non tener conto dellacommerciale tra Usa e Ue che in verità è già iniziata: "Al momento – spiega Aur - la minaccia nei confronti dell’Europa si è concretizzata con la reintroduzione di tariffe al 25% entrate in vigore dal 12 marzo, su prodotti in acciaio e alluminio.