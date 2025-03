Ilnapolista.it - Ultras di Napoli e Lazio sfiorano lo scontro in autostrada – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Undal profilo X di “Hooligans.cz Official” documenta unotra. Nella descrizione delsi parla di unoavvenuto due giorni fa, dopo le partite Venezia-e Bologna-. Si parla anche didele dellachelo. I primi si trovavano sui minivan, i secondi sull’autobus e alla vista degli avversari avrebbero accostato l’autobus e cercato lo.16.03.2025returning from Bologna andCurva A and Curva returning from Venice met in highway.stopped their bus and attacked butrun away, click for more here: https://t.co/Ux5a3LG76e pic.twitter.com/h71LzRIqI4— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 18, 2025Lonon è avvenuto visto che glidelsono risaliti sui propri van e hanno ripresa la via verso la capolougo campano.