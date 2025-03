Ilgiorno.it - Ultras accusati di danni e lesioni: "Prove deboli"

Leggi su Ilgiorno.it

Si aprirà lunedì prossimo l’udienza predibattimentale per ottodel Pavia calciodie danneggiamento per l’assalto a un pub di Voghera il 3 aprile 2023, dopo una partita di calcio tra la formazione pavese e quella iriense. La giudice Giulia Eleonora Aresini del tribunale di Pavia deciderà se ci sono elementi per proseguire l’iter giudiziario e, quindi, mandare gli imputati a dibattimento o emettere nei loro confronti sentenza di non luogo a procedere. Per l’accusa, secondo la ricostruzione dell’accaduto svolta dagli investigatori, gli otto, che erano legati alla squadra di Pavia dell’epoca, la sera dopo la partita che era stata vinta dalla Vogherese per uno a zero, si erano presentati nel locale, dove fuori era stata appesa una bandiera della squadra iriense.