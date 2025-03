Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: confermata la fiducia a Thiago Motta, novità sulle condizioni di Cambiaso e Kelly

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 17 marzo 2025– 16 marzo 2025– 15 marzo 2025– 14 marzo 2025– 13 marzo 2025– 17 marzo 2025Osimhen, l’annuncio del vice presidente del Galatasaray: «Ama questo club, ecco quando ci comunicherà la sua decisione sul futuro. Ci sono 5 top club interessati»Ore 23:50 – Osimhen, l’annuncio del vice presidente del Galatasaray: tutte le dichiarazioni sull’obiettivo dei bianconerintus, come sta il terzino? La caviglia fa male ma si proverà il recupero per Italia Germania: leOre 23:30 –ntus, come sta il terzino bianconero partito per l’Italia: tutti gli ultimi aggiornamenti(Sky),laall’allenatore! Vertice tra Scanavino, Giuntoli e il tecnico: importantiOre 23:00 –(Sky),laall’allenatore: tutti gli ultimi aggiornamenti sulla panchina bianconera, la sfida contro il Genoa sarà decisiva? I bianconeri non cambiano idea: e anche Giuntoli è in discussione.