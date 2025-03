Thesocialpost.it - Uketsu, il nuovo re dell’horror giapponese arriva in Italia

, artistache ha fatto parlare di sé in tutto il mondo per le sue storie misteriose tra thriller e horror,finalmente in. Conosciuto per la sua inquietante maschera bianca e la voce alterata elettronicamente, l’autore è diventato un simbolo del mistero contemporaneo.Il primo manga diin: “La strana casa”Il debuttono avviene con il manga La strana casa, illustrato da Kyo Ayano e pubblicato da J-POP Manga (edizioni BD). Il manga, già un fenomeno mondiale, sarà distribuito in formato 12,4×18 cm, con 178 pagine in bianco e nero e una variant cover. La serie avrà cadenza bimestrale e sarà venduta al prezzo di 7,50 € a volume.Questo manga rappresenta un tassello importante per i fanni, curiosi di scoprire la mente creativa e inquietante di