Ufficiale Sinner | la notizia dell’ultim’ora sta facendo il giro del web

Janniksta per tornare e laha letteralmente infiammato il web: ecco cos’è stato dichiarato in via.Jannikè al lavoro per tornare più forte che mai in campo una volta terminato il periodo di squalifica. Dopo aver pattuito i tre mesi di stop con la Wada, il tennista azzurro ha stilato un piano con il suo team e lo sta seguendo alla lettera.Non ci sarà tempo da perdere:dovrà tornare in campo già pronto per gli appuntamenti di questo 2025. Visto che già diversi tornei importanti sono stati persi. Ecco allora cos’ha deciso e cosa farà già a partire dall’inizio di maggio.Ultim’ora: adesso èSubito dopo la squalifica, che finirà il 4 maggio,parteciperà perciò agli Internazionali di Roma e non solo. Il tennista azzurro ha infatti annunciato che, per la prima volta in carriera, parteciperà anche all’ATP di Amburgo.