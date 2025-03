Inter-news.it - UFFICIALE – San Siro, linee guida Inter e Milan: nota comune di Milano

Ladeldio in merito alla proposta diper la proposta di acquisto di San. Le ultime sulle.COMUNICATO– “La Giunta ha approvato oggi la delibera di “di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare ‘Ambito GFU San’ comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C.nazionaleo S.p.A. e A.C.S.p.A.”. Si tratta dell’atto che consente aldio, una volta ricevuta la proposta depositata dalle squadre, di dar seguito all’iter amministrativo con i necessari atti.Nel dettaglio, si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro-direzionale e di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico.