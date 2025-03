Inter-news.it - UFFICIALE – Candreva annuncia l’addio al calcio! Il messaggio dell’ex Inter

hato il suo ritiro dalgiocato all’età di 38 anni. L’ex centrocampista, che ha vestito le maglie di club come Lazio, Juventus,e Salernitana, ha comunicato la sua decisione attraverso un toccante video pubblicato sui social media.ADDIO AL– Antonioufficialmenteal. Nelgirato allo stadio San Siro, dove ha disputato la sua ultima partita,ha ringraziato il mondo del, sottolineando che questo non è un addio definitivo, ma un nuovo punto di partenza. Dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione con la Salernitana,ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore. Durante il suo periodo con la squadra campana, ha contribuito con 7 gol e 5 assist in 35 presenze nella stagione 2022-2023, e 6 gol e 6 assist nella stagione successiva, conclusasi con la retrocessione della Salernitana.