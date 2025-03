Lapresse.it - UE, Claudio Borghi: “Draghi come Fonzie, non ha il coraggio di dire che in passato ha sbagliato”

“Gli alleati di governo dovevano votare contro in Europa al piano di riarmo, secondo me, avrebbero fatto meglio a votare controabbiamo fatto noi, d’altra parte ognuno ha le sue idee”. Così il senatore della Lega, intercettato dai cronisti all’esterno del Senato dopo l’audizione di Marioalle Commissioni riunite Bilancio, attività Produttive e Politiche Ue. “Indiceva che non si poteva fare debito ma adesso per le armi si può? Scherzando ho detto che è un po’, non ha ildiche ha, dovevascusa ma non gli usciva”, afferma quindi il senatore del Carroccio, condannando le scelte sull’austerità fatte dall’Europa in occasione della crisi greca dei primi anni ’10.Aviene quindi chiesto invece della sintesi fatta da Meloni in occasione delle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo: “Si, siamo soddisfatti”, aggiungendo che la “maggioranza è unita”.