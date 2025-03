UcrainaTrump-Putin | negoziati in M O

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.55 "I" sul cessate il fuoco in Ucraina "inizieranno immediatamente in Medio Oriente".Così la Casa Bianca,dopo la telefonata tra Trump e. Per, condizione chiave è lo stop degli aiuti militari occidentali a Kiev e la condivisione d'informazioni d'intelligence con l'Ucraina. Lo riferisce il Cremlino. La soluzione del conflitto deve essere "complessiva e a lungo termine"."Avanti con negoziato bilaterale, con gruppi di esperti russi e americani",dicono i due leader.Mosca annuncia scambio di 175 prigionieri per domani.