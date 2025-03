Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “Penso che lo stop alla guerra possa arrivare entro fine primavera, sono ottimista”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio essere, ogni passo che si fa a livello diplomatico va nella giusta direzione. Credo che lentamente si potràpace, credo cheladellao al massimo in estate, ormai non conviene più a nessuno continuare a combattere”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo su Rai1. “Sosteniamo tutte le iniziative cheno portarepace perché questafa male a tutti. Direi che l’aria è abbastanza positiva – aggiunge -, poi vediamo come reagirà Putin alle proposte americane, poi dovrà a esserci una vera trattativa attorno a un tavolo, Russia, Usa,e Ue dovranno sedersi. L’Ue è importante perché sta infliggendo sanzioniRussia”.“Usa e Ue devono lavorare insieme, siamo due faccia della stessa medaglia, non possiamo permetterci alcuna divisione altrimenti ne guadagnano le autocrazie.