Lapresse.it - Ucraina, oggi tra le 14 e le 16 la telefonata Trump-Putin sulla tregua

Leggi su Lapresse.it

l’attesaper cercare di arrivare a unaintra i presidenti russo e statunitense Vladimire Donald. La conversazione è prevista tra le 16 e le 18, ora di Mosca, ovvero tra le 14 e le 16 italiane, ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Kiev esorta Mosca ad accettare una pausa delle ostilità senza condizioni. Merz: “Guerra è anche contro la Ue. Serve difesa comune con Gb e Norvegia”“La decisione che prendiamoprontezza alla difesa in senso lato per il nostro Paese non può essere altro che il primo grande passo della Germania verso una nuova Comunità europea di difesa, di cui fanno parte anche Paesi che non sono membri dell’Unione europea ma che sono comunque in grado e disposti a dare un contributo significativo alla difesa europea, come la Regno Unito e la Norvegia”.