Ucraina, Casa Bianca: "Trump e Putin concordano su pace duratura". Il resoconto dei colloqui

Ildella telefonata tra il presidente Usa Donalde quello russo Vladimir: ilo, iniziato alle 10 ora di Washington, si è concluso dopo quasi tre ore, come riferiscono fonti della.Conferme sono arrivate anche dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass.Il presidente russo Vladimirha riaffermato “l’impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conflitto in”, spiega il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta la Tass.ha informatodi uno scambio di 175 prigionieri per parte con l’a suo dire in programma domani, riferisce ancora il Cremlino, citato dalla Tass. Nel contesto dell’iniziativa per il cessate il fuoco, il presidente russo ha chiesto di fermare la mobilitazionee l’invio di armi a Kiev, spiega sempre il Cremlino.