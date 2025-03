Sport.periodicodaily.com - Ucraina-Belgio: le probabili formazioni

I padroni di casa vogliono regalarsi la promozione in Lega A contro una delle Nazionali più blasonate del calcio europeo che rischia invece la retrocessione in Lega C.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Nueva Condomina di Murcia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblu sono stati protagonisti di un ottimo percorso in Nations League chiudendo al secondo posto con 8 punti che sono valsi la possibilità di giocarsi questo spareggio per entrare nella Lega A.I belgi stanno invece vivendo un periodo molto complicato, come testimonia il terzo posto ottenuto nel girone di Nations League dietro Francia e Italia. La Nazionale del neo ct. Garcia ha fortemente deluso con 4 sconfitte, un pareggio ed una vittoria. Un andamento al di sotto delle aspettative che ha portato al cambio di guida tecnica.