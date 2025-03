Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco, pretende altro brandy: arrestato

Con quel tipo didi solito ci si corregge il caffè. O al massimo se ne sorseggia un bicchierino a fine pasto. Questa volta invece chi ne ha chiesto una bottiglia intera, è finito un manette. Un arresto - quello di un 28enne nato a Fermo ma residente a Villadose (Rovigo) - scattato domenica scorsa a Faenza per l’ipotesi di reato di minaccia per costringere qualcuno a commettere un reato. Il giovane, nonostante fosse già in evidente stato di alterazione alcolica, ha cioè tentato di farsi consegnare dalla barista una bottiglia di alcolico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del locale Radiomobile, il 28enne è entrato in un bar alle porte del centro manfredo con voce impastata e andatura imprecisa. Era cioè evidente che aveva già bevuto troppo. E così quando ha chiesto una bottiglia di un noto, la barista si è rifiutata, così come prescrive la legge.