Tuttosport – Prandelli momento Juve e consiglio Motta | Per diventare grandi…

2025-03-18 11:58:00 Arrivano conferme da:Lantus sta passando undi crisi e le ultime due sconitte, contro Atalanta e Fiorentina, hanno messo a nudo alcune problematiche della formazione allenata da Thiago. Il tecnico italo-brasiliano sembra aver perso le redini del gruppo e anche in campo la squadra è apparsa sfilacciata e incapcae di reagire alla prima difficoltà. Con la Fiorentina gli schiaffi sono arrivati uno dietro l’altro lasciando tramortiti i bianconeri. La contestazione dei tifosi sull’operato di tecnico e società continua a farsi sentire, il settore ospiti al Franchi era deserto, chiedendo a gran voce un cambiamento repentino per non mettere a rischio anche il quarto posto e quindi la prossima Champions League. Deldei bianconeri ha parlato anche Cesare, l’ex ct dell’Italia, intervenuto a margine del premio Gran Galà dello sport a Castiglion Fiorentino.