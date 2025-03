Ilrestodelcarlino.it - Tutti in coda per colpa dei cantieri. I vigili multano altre due aziende

Già il traffico a Rimini è una sfida. Se poi si aggiungono istradali – privati ma anche di enti pubblici – che si ‘allargano’ (letteralmente) in maniera indebita sulla carreggiata, o addirittura piazzano semafori volanti abusivi, il bicchiere della pazienza degli stoici automobilisti rischia di tracimare. Ieri mattina c’è stato un doppio intervento degli agenti della poliza locale, per "verificare le irregolarità legate alla gestione deiriguardo l’occupazione della strada, prevenendo i problemi alla viabilità e garantendo la sicurezza della circolazione". Sanzionate due ditte che operavano in via Tripoli e in via Rimembranze, per differenti violazioni. In un caso, l’occupazione della sede stradale era stata effettuata su un’area più ampia rispetto a quella autorizzata dal Comune.