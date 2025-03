Linkiesta.it - Tutti i traffici illeciti della società di scommesse online che ospiterà Totti a Mosca

Come rilanciato da molti media, Francescoil prossimo 8 aprile sarà a. L’ex capitanoRoma arriva nella capitale russa in un momento particolare a livello geopolitico e in queste ore viene rilanciato da media di regime come una riapertura dei rapporti tra l’Occidente e la Russia. Ragioni di opportunità avrebbero dovuto spingeree la sua crew a evitare questa ospitata, se non altro per la batteria di dichiarazioni del governo russo contro il presidenteRepubblica Sergio Mattarella e il conseguente richiamo dell’ambasciatore russo da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma oltre a questo, la piattaforma diche organizza l’International Rb award, la Bookmaker Ratings, è uno degli hubutilizzato dalle organizzazioni criminali per il riciclo di capitali sporchi provenienti dai mercati