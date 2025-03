Sport.quotidiano.net - Tutti all’attacco dell’Europa. Orsolini guida un reparto di stelle. Castro-Dominguez, carica mondiale

Bologna a trazione anteriore: è tutta qui la svolta. I cinque gol rifilati alla Lazio hanno fatto salire il Bologna a quota 49 reti realizzate: meglio hanno fatto solo Inter (65) e Atalanta (63) e la stessa Lazio (50). La squadra di Vincenzo Italiano è arrivata alla sosta facendo meglio di Napoli e Juventus (45), Fiorentina (46) e Milan (44). Correva il 19 ottobre scorso quando a Genova il tecnico sdoganò il 4-2-3-1 con 4 uomini offensivi puri, con Odgaard da trequartista. Finì 2-2. Non sarà troppo sbilanciato? Questo fu uno dei dubbi. Invece si è rivelata la mossa vincente. Attacco da Champions, il Bologna vola, la rimonta si è alimentata a suon di gol. Il Bologna segna in media 1,7 gol a partita in questa stagione, salita a 1,9 (42 gare in 22 partite) dalla sfida con il Genoa a oggi: praticamente 2 gol a partita.