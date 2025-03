.com - Tutte le serie TV Marvel classificate: dalla peggiore alla migliore

Leggi su .com

Dal disastroso “Inhumans”perfezione di “WandaVision”, ecco la classifica delleTV delCinematic Universe.IndiceQuali sono le migliori (e peggiori)TV delCinematic Universe?ClassificaTV: le peggiori20. Inhumans (2017) – ABC19. Iron Fist (2018) – Netflix18. Secret Invasion (2023) – Disney+17. The Defenders (2017) – NetflixClassificaTv: il livello medio16. Moon Knight (2022) – Disney+15. The Falcon and the Winter Soldier (2021) – Disney+14. The Punisher (2017-2019) – Netflix13. Echo (2024) – Disney+12. Daredevil: Rinascita (2025) – Disney+Classificatv: le migliori11. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2017) – ABC10. She-Hulk: Attorney at Law (2022) – Disney+9. Ms.(2022) – Disney+8. Luke Cage (2016-2018) – Netflix7.