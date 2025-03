Ilfoglio.it - Tutte le balle di Trump nell’ultimo mese, caso per caso

Leggi su Ilfoglio.it

, Donaldha continuato a essere al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le sue attività politiche, ma anche per una serie di dichiarazioni che hanno suscitato polemiche e acceso dibattiti. Ecco un’analisi in dieci punti delle principali affermazioni controverse del 45º presidente degli Stati Uniti negli ultimi trenta giorni. In un recente comizio,ha affermato che l’amministrazione Biden stava convertendo i carri armati dell’esercito in veicoli elettrici, suggerendo che questa politica avrebbe indebolito la capacità militare degli Stati Uniti. Tuttavia, non esistono piani ufficiali per elettrificare i carri armati dell’esercito. Questa dichiarazione sembra essere una distorsione delle iniziative dell’amministrazione per promuovere veicoli elettrici civili, non militari.