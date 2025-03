Lanazione.it - Tushe bloccata sul pari. Ma resta sempre in testa

Gara combattuta al Pala Keynes e alla fine fraPrato e Conversano è pareggio 25-25. La squadra di Valentina Megli non riesce a scavare il solco con le pugliesi maal comando della classifica in solitaria, approfittando della sconfitta patita dalla Publiesse Chiaravalle in quel di Trapani. E così la classifica in vetta èpiù corta, con quattro squadre raccolte in soli due punti. A tre giornate dalla conclusione della regular season, tutto dunque è ancora possibile in zona play-off, ma il rigore trasformato a 20 secondi dalla sirena da capitan Ucchino grazie al quale laè riuscita a raggiungere il pareggio dopo essere stata sotto anche di quattro reti durante la ripresa (14-13 all’intervallo), tiene pienamente in corsa le pratesi per la promozione. Questo il tabellino della: Benedetti, Micotti M.