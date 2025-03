Puntomagazine.it - Turismo a Napoli, Pasqua 2025 è “un esame di maturità”

L’imprenditore Enrico Ditto: “Prova del nove per decentralizzazione e servizi, non facciamoci trovare impreparati”.si prepara ad affrontare una(e successive giornate) con numeri da capogiro: le proiezioni indicano un afflusso potenziale di un milione di visitatori tra il 20 aprile e il 4 maggio, favorito da un calendario particolarmente vantaggioso che include numerosi ponti festivi. ?“Si tratta – sottolinea Enrico Ditto, imprenditore partenopeo attivo nel settore dell’hospitality e dei B&B – di un momento estremamente delicato, una sorta didiper la nostra città. Non c’è bisogno di ricordare che un milione di potenziali turisti sono centomila unità circa in più rispetto ai residenti nei confini partenopei: un attestato di stima, certo, ma anche una potenziale situazione al limite“.