Universalmovies.it - Tulsa King | Paramount+ conferma la terza stagione

Leggi su Universalmovies.it

La serie di successotornerà con unaha ufficializzato l’avvio della produzione.Anche se nel mese di ottobre vi abbiamo riferito di un accordo in essere tra Sylvester Stallone (star della serie tv) eper la produzione di ulteriori due stagioni, il colosso del mercato digitale hato solo oggi l’arrivo dellando tra l’altro che la produzione è partita con locations ad Atlanta e Oklahoma (via Deadline).Dave Erickson, scrittore, produttore esecutivo e showrunner di un’altra serie di Sheridan per, “sindaco di “Mayor ofstown“, sarà produttore esecutivo e showrunner della nuova, ovviamente con il creatore Taylor Sheridan ancora impegnato come produttore, così come MTV Entertainment Studios in cabina di produzione.