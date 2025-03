Movieplayer.it - Tulsa King: iniziate le riprese della stagione 3 della serie con star Sylvester Stallone

Leggi su Movieplayer.it

Paramount+ ha annunciato ufficialmente la produzione3 di, lacon protagonistaritornerà ufficialmente per la3 condividendo una foto dal set dei nuovi episodicon. Da alcuni mesi si stavano aggiungendo degli interpreti al cast e il lavoro sul set è iniziato pochi giorni fa ad Atlanta e in Oklahoma. Il team al lavoro su3 La nuovadiavrà come showrunner Dave Erickson, già autore, produttore esecutivo e showrunner di Mayor ofstown, un'altraprodotta da Taylor Sheridan. Nel mese di novembreha stretto un accordo con la produzione dello show targato Paramount+ che .