Tulipark Roma 2025 | l’oasi di tulipani apre il 18 marzo

Il 18, alle ore 11:00, si terrà l'inaugurazione ufficiale di, una straordinaria oasi floreale situata in via dei Gordiani 73, nelle vicinanze del parco di Villa De Sanctis. Facilmente raggiungibile grazie alla fermata Metro C Teano o alla fermata Balzani del treninoTermini – Centocelle,si conferma come uno degli eventi più attesi della primaverana.si estende su 26.000 metri quadri, offrendo uno spettacolo unico con migliaia diin fiore per circa quattro settimane. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, che potranno immergersi in un'esperienza sensoriale fatta di colori vivaci e profumi primaverili.