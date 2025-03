Juventusnews24.com - Tudor Juve (Tuttosport): direbbe subito sì ai bianconeri soltanto se… La condizione imposta dall’allenatore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24):sì aiin caso di esonero di Thiago Mottase. LaTra i possibili sostituti di Thiago Motta in caso di esonero a stagione in corso (quindi dopo un eventuale passo falso alla ripresa contro il Genoa) c’è anche il nome di Igor.L’allenatore, attualmente svincolato,immediatamente sì allantus nel caso in cui ricevesse una chiamata manel caso in cui la società gli desse qualche garanzia per quanto riguarda il futuro. Tradotto: non accetterebbe di fare solo il traghettatore fino a giugno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com