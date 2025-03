Laprimapagina.it - Tublat.com è pronta a rivoluzionare il mercato delle app: presto arriverà in Italia il suo nuovo App Builder

.com, la web agency che sta rivoluzionando il mondo digitale, ci ha preannunciato in esclusiva alla nostra redazione che fra qualche mese lancerà il suo innovativo Appin, una piattaforma all’avanguardia che renderà la creazione di app mobile accessibile a tutti, dalle piccole imprese ai professionisti. Grazie a questa soluzione, lo sviluppo app non sarà più un processo complesso e costoso: con pochi click, chiunque potrà avere un’app per il proprio business e pubblicarla su Google Play e App Store.Il settore della creazione app sta vivendo una vera e propria evoluzione e.com è pronto a guidare questa rivoluzione. La sua tecnologia avanzata permette di realizzare app personalizzate senza necessità di conoscenze di programmazione, offrendo una soluzione flessibile e scalabile per ilno.