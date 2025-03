Metropolitanmagazine.it - Trump usa una legge di guerra per deportare i Venezuelani

usa unadiper: la democrazia dov’è? Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha deciso di invocare unadirisalente al 1798. Lo fa per espellere oltre duecento presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua, inviandoli in El Salvador. L’Alien Enemies Act fa parte degli Alien and Sedition Acts che furono approvati in un’epoca in cui gli Stati Uniti temevano infiltrazioni straniere. Esso era stato utilizzato solo in tre occasioni nella storia: laanglo-americana del 1812, la Primamondiale e la Secondamondiale, quando servì come base legale per l’internamento di oltre centomila cittadini giapponesi e nippo-americani.non dovrebbe avere il diritto diIl 15 marzo, un giudice federale aveva ordinato di sospendere le espulsioni per quattordici giorni, accogliendo il ricorso presentato dall’American Civil Liberties Union (ACLU) e Democracy Forward.