Secoloditalia.it - Trump strappa a Putin una tregua “selettiva”. Stop agli attacchi sulle centrali per 30 giorni

Al termine di una telefonata durata quasi tre ore, Donaldottiene da Vladimircon una “nella guerra in Ucraina. Mosca si asterrà dal colpire le infrastrutture energetiche di Kiev (e l’Ucraina dovrà fare altrettanto) per un periodo di trenta. Il comunicato ufficiale della Casa Bianca diffuso al termine del colloquio fra il presidente americano e il suo omologo russo dà per certo il raggiungimento di un accordo in tal senso: di fatto, il primo passo sulla strada di una “pace duratura”.Il comunicato del Cremlino, pur confermando l’intesa, è più dettato ed elenca una serie di condizioni poste da Mosca per ulteriori progressi. Il che sembra indicare comeavesse forse sperato di ottenere delle concessioni più ampie dalla controparte. Di fatto, laenergetica è quanto avevano già proposto a suo tempo il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky e quello francese Emmanuel Macron.