Lanotiziagiornale.it - Trump straccia gli accordi sul clima e sui media italiani non se ne parla

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Donaldha giurato da poco come 47esimo presidente degli Stati Uniti e ha già iniziato la sua crociata contro la scienzatica. Il primo atto simbolico: l’uscita daglidi Parigi, tra gli applausi del mondo fossile e di chi continua a negare la crisitica per interesse o per convenienza ideologica. Il secondo: dichiarare l’”emergenza energetica nazionale” per deregolamentare il settore petrolifero e spingere nuove trivellazioni, anche nelle aree protette. Il terzo: definire il Green New Deal una “truffa”, perché quando la realtà del surriscaldamento globale diventa innegabile, l’unica alternativa è attaccarla con la menzogna.Ma la questione, per l’Italia, è un’altra: come la nostra stampa ha raccontato la nuova offensivaiana contro il. Lo studio “Drill, baby, drill!” realizzato da Greenpeace Italia e dall’Osservatorio di Pavia analizza il trattamentotico delle dichiarazioni disu giornali e telegiornalitra il 13 e il 31 gennaio 2025.