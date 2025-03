Trump-Putin | concordato un cessate fuoco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"I leader hannoche il movimento per la pace inizierà con unilenergetico e infrastrutturale, con negoziati su unilmarittimo nel Mar Nero,unilcompleto e una pace permanente".Così il resoconto della Casa Bianca sulla telefonata tra. Terminata la telefonata,ha fermato subito gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni. Il Cremlino sottolinea l'interesse reciproco alla "normalizzazione dei rapporti per la sicurezza globale".