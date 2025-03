Iltempo.it - Trump-Putin, una telefonata per la pace: "Sta andando bene". Cosa trapela

Ci siamo. Il colloquio telefonico tra il presidente americano Donalde il leader del Cremlino Vladimir«staed è ancora in corso». Lo ha scritto su 'X' Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca. «Succede ora. Il presidenteè attualmente nello Studio Ovale che parla con il presidente russo Vladimirdalle 10», le 15 in Italia, aveva scritto il vice capo di gabinetto della Casa Bianca. Articolo in aggiornamento