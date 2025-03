Iltempo.it - Trump-Putin, telefonata di 3 ore. Il messaggio della Casa Bianca: Concordata una pace duratura

(Agenzia Vista) Usa, 18 marzo 2025 Ecco ildopo latra: “Oggi il presidentee il presidentehanno parlatonecessità die di cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve finire con una. Hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e il tesoro che sia l'Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero spesi meglio per i bisogni del loro popolo. Questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e avrebbe dovuto essere terminato molto tempo fa con sforzi disinceri e in buona fede. I leader hanno convenuto che il movimento verso lainizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco totale e unapermanente.