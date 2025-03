Iltempo.it - Trump-Putin, primo passo per la pace. Zelensky: Mosca vuole solo indebolirci

Donalde Vladimirnella loro attesissima telefonata confermano la "volontà comune" di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina e compiono ulteriori passi l'uno verso l'altro. Il più significativo è quello del leader del Cremlino.ha accettato la proposta didi astenersi per 30 giorni dagli attacchi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Allo stesso tempo però lo zar ha posto come "condizione fondamentale" per la risoluzione del conflitto la "cessazione totale degli aiuti militari a Kiev". La Casa Bianca ha commentato in maniera positiva l'apertura di, definendola unatto nel "percorso verso lapermanente". I colloqui inizieranno "immediatamente" e si terranno "in Medioriente". La Russia ha anche confermato che nelle prossime ore si terrà un importante scambio di prigionieri "175 contro 175" con l'Ucraina.