Trump-Putin ora parla Zelensky | Continueremo a combattere nel Kursk

Dopo quasi tre ore di conversazione, si è conclusa la telefonata tra il presidente statunitense Donalde il leader russo Vladimir. L’incontro telefonico, iniziato intorno alle 10:00 (ora di Washington), ha visto i due capi di Stato discutere di temi rilevanti per le relazioni internazionali e la sicurezza globale. La durata insolita della conversazione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici, curiosi di comprendere i dettagli del confronto tra i due leader.Cnn: «Per le fonti russe la telefonata traè andata molto bene»??La telefonata traè andata «molto bene»: lo ha riferito la chief international correspondent della Cnn Clarissa Ward citando fonti russe.ha informatodi uno scambio di 175 prigionieri per parte con l’Ucraina a suo dire in programma domani: lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.