Thesocialpost.it - Trump-Putin, oggi il colloquio: “Mai stati più vicini a un accordo di pace”

Leggi su Thesocialpost.it

“Non siamo maicosìa undi“, ha dichiarato Donald. Il presidente degliUniti e il leader russo Vladimirsono pronti ad affrontareun incontro decisivo nel tentativo di porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia.ha confermato che ilcon il presidente russo avverrà il 18 marzo.Il Cremlino non tarda a rispondere, confermando la vicinanza a una possibile soluzione. “Siamo a un passo dalla, mai così”, ha affermato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, utilizzando una metafora calcistica: “siamo sulla linea delle 10 yard, la meta è vicina”. Secondo le indiscrezioni, per raggiungere l’potrebbe essere disposto a riconoscere la Crimea come territorio russo.La telefonata tra Vladimire Donaldè previstatra le 16 e le 18 ora di Mosca, quindi tra le 14 e le 16 italiane: lo afferma il portavoce di, Dmitri Peskov, ripreso dalle agenzie russe.