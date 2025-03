It.insideover.com - Trump-Putin, nuovo passo in avanti: sì al cessate il fuoco “energetico” e al reset

Sì a uniltra Russia e Ucraina riguardo gli attacchi sulle infrastrutture energetiche reciproche e a un gradualedelle relazioni bilaterali tra Russia e Usa, ma soprattutto sì a un dialogo a tutto campo capace di guardare tutti gli scenari di confronto tra Washington e Mosca. La chiamata tra Donalde Vladimirdi oggi ha prodotto una serie di risultati significativi. Innanzitutto, si riscontra una piattaforma di dialogo per provare a porre fine, dopo tre anni, alla guerra in Ucraina sulla base di un dialogo che ha prodotto i primi risultati concreti. Meno deliltotale a cui Kiev era pronta, ma è la prima volta dal 24 febbraio 2022 che c’è l’intenzione di avviare un’astensione da parte dei combattimenti, per quanto parziale e solo per 30 giorni, delle due parti in conflitto: una trattativa deve pur partire da qualcosa, ehanno iniziato a mettere le basi.