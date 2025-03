Trump-Putin in corso la telefonata sul destino dell’Ucraina | Sta andando bene

Leggi su Open.online

È inl’attesatra tra il presidente americano Donalde quello russo Vladimirsul. I capi della Casa Bianca e del Cremlino sono a colloquio dai rispettivi quartieri generali dalle 15 di oggi (le 10 per Washington) e la conversazione «sta», ha fatto sapere su X l’assistente diDan Scavino. In mattinata era filtrato che la chiamata sarebbe dovuta iniziare alle ore 14 e durare per due ore circa. «Parleranno quanto riterranno opportuno», aveva tenuto però a precisare il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Anche perché saranno toccati numerosi argomenti, dal possibile cessate il fuoco agli impianti energetici, dalla «normalizzazione delle relazioni bilaterali» alla possibile divisione di alcuni asset. Fino alla spartizione dei territori tra Russia e Ucraina, una prima base di partenza su cui tentare di costruire una strada concreta che porti a un tavolo di trattative.