Trump oggi renderà noti i documenti sulla morte di Kennedy

Si dice che possano essere determinantiTra i delitti più “interessanti”, d’America, quello delladell’ex POTUS, John F., ucciso nel ’63 a Dallas, Texas. Nella giornata di, 18 marzo, l’attuale Presidente americano, Donaldpubblici circa 80mila file.legati all’assassino di: “Sono molto interessanti – ha spiegato parlando con i giornalisti – non faccio anticipazioni, li leggerete domani (, ndr) e trarrete voi le conclusioni”.Non è dato sapere se iriguardino anche ladel fratello, Bob, ucciso nel 1968. A gennaio, dopo la sua elezione,aveva firmato un ordine esecutivo per decretare i file sull’uccisione dei duedel leader per i diritti civili Martin Luther King Jr.Leggi anche: Il ritorno di Melania: prima apparizione pubblica da First LadyPer motivi di sicurezza, negli anni, sono stati trattenuti vari