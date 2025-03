Liberoquotidiano.it - Trump inchioda Biden, lo scandalo dell'autopenna: le firme false dell'ex presidente, ecco dove

Negli Stati Unitilo hanno già chiamato lo “'Autopen”, ossiaa firma automatica generata da un'. È quella che sarebbe stata posta in calce a centinaia di documentia Casa Bianca, che l'exJoenon avrebbe firmato di suo pugno, ma sarebbero invece stati firmati al suo posto dai suoi collaboratori o persone a lui vicine. La vicenda è emersa in seguito a un'indagine condotta dalla Heritage Foundation, che ha scoperto leautomatiche su moltissimi documenti risalenti agli ultimi mesia presidenzadei quali, è l'accusa, l'alloranon sarebbe nemmeno stato a conoscenza. La rivelazione ha riacceso il dibattito sulle condizioni psicofisiche didurante la seconda parte del suo mandato: per la Heritage Foundation «chi controllava l'Autopen, controllava la presidenza», insinuando chenon potesse assolvere airi istituzionali.