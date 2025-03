Cityrumors.it - Trump e Putin: una telefonata storica per la pace in Ucraina

Unamolto attesa e decisiva attesa su più fronti Cityrumors.it foto AnsaLa strada per un mondo sicuro Cityrumors.it foto Ansadiscutono una tregua nel conflitto ucraino, aprendo spiragli per la stabilità globale.La crisiha rappresentato una delle sfide geopolitiche più complesse degli ultimi decenni, con l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e il conseguente conflitto nel Donbass. L’ascesa di Vladimiral potere ha segnato un periodo di assertività russa sulla scena internazionale, culminando in tensioni con l’Occidente e sanzioni economiche. Le relazioni tra Mosca e Washington hanno attraversato momenti di forte tensione, rendendo ogni tentativo di dialogo cruciale per la stabilità globale.Latra: un passo importante verso la de-escalationIn questo contesto, la recentetra il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente russo Vladimirrappresenta un passo significativo verso la de-escalation del conflitto ucraino.