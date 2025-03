Notizie.com - Trump e Putin sulla hotline d’emergenza, stop per 30 giorni agli attacchi in Ucraina. Ma a Kiev risuonano le sirene

Leggi su Notizie.com

Hanno dialogato per circa tre ore, probabilmente in videoconferenza,linea rossa, laattiva tra la Casa Bianca ed il Cremlino, realizzata nel 1963 dopo la crisi dei missili a Cuba.Al centro della comunicazione, stavolta però, la guerra in. Ai due capi della linea rossa il presidente degli Stati Uniti Donalded il suo omologo russo Vladimirper 30in. Ma ale(ANSA FOTO) – Notizie.comIl tycoon ha poi confermato di avere concordato un cessate il fuoco su energia e infrastrutture in. In un messaggio pubblicatosua piattaforma Truth Social,ha scritto che “lavoreremo velocemente per ottenere un cessate il fuoco completo e alla fine concludere questa orribile guerra, che non sarebbe mai iniziata con me alla presidenza”.