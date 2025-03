Ilfattoquotidiano.it - Trump e Putin decidono le condizioni per la tregua in Ucraina, ma l’Europa frena già: ecco le proposte di Mosca e Washington

Se le tre ore di telefonata tra Donalde Vladimirpasseranno alla storia come la Hockey Diplomacy (sì, hanno parlato anche di organizzare match nei palaghiaccio russi e americani) lo si scoprirà solo nelle prossime settimane. Di certo c’è che la chiamata ha segnato il primo passo concreto in direzione di uno stop alle ostilità in. Perché questa volta, a differenza delle semplici dichiarazioni d’intenti partorite al termine degli altri bilaterali, dasono arrivate le prime, e soprattutto i primi impegni, in direzione di un cessate il fuoco.Il Cremlino e la Casa Bianca lo hanno annunciato con comunicazioni diffuse in contemporanea:ha deciso di compiere il primo passo in favore dellaordinando lo stop immediato agli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine.