Trump e Putin concordano la road map per la pace in Ucraina: stop ad attacchi su strutture energetiche per 30 giorni

Martedì pomeriggio il Presidentee il Presidentehanno discusso dell’urgenza di un cessate il fuoco nella guerra in, sottolineando che il conflitto deve giungere alla fine con unaduratura. Entrambi i leader hanno concordato che le risorse e il sangue spesi dae Russia sarebbero più utili per soddisfare le necessità dei rispettivi popoli.I leader hanno dichiarato che questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare e che sarebbe dovuta terminare con sforzi disinceri e genuini. Hanno convenuto che il primo passo verso lasia un cessate il fuoco di 30che riguardi le infra, accompagnato da negoziati tecnici per un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, con l’obiettivo di giungere a un cessate il fuoco completo e unapermanente.