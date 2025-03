Truffe agli anziani l’allarme | Minano autostima e salute

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Subire una truffa, per una persona anziana, "mina l'", "può mettere a rischio lapsichica" e di conseguenza il benessere generale. Essere truffati "può stimolare sentimenti di vergogna" che peggiorano in caso di "vissuti di solitudine o depressivi". Lo dice all'AdnkronosArmando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania, in merito .